На Волині скажена лисиця покусала домашніх собак, у селі – карантин

У селі на Волині запровадили карантин, бо скажена лисиця напала на домашніх собак.Про це повідомили у Ковельській РДА.9 жовтня 2026 року відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ковельській районній державній адміністрації, де ухвалено відповідне рішення про запровадження карантинних обмежень в с. Растів Турійської територіальної громади Ковельського району через випадок сказу лисиці.Було встановлено, що 07.10.2026 р. у двір одного з жителів с.Растів прибігла дика лисиця, яка напала на двох собак і нанесла їм укуси.Про даний випадок було негайно повідомлено Турійський відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Ковельської РДЛВМ. Відібрано патологічний матеріал (труп лисиці) та відправлено до Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у Волинській області. Лабораторним заключенням при вірусологічному дослідженні було встановлено сказ лисиці.Відповідно до чинного законодавства запроваджено карантинні обмеження в неблагополучному що до сказу тварин пункті с. Растів. Також прийнято до виконання «План комплексних заходів» щодо ліквідації сказу серед тварин на неблагополучній території в с. Растів Ковельського району.