Завтра українська делегація вирушить до США на переговори, - Зеленський





Про це 8 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час відвідин місця удару Росії по Прилуках, пише



Глава держави також закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію.



"Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого – говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному глухому куті", – повідомив Зеленський.



Заяву про "глухий кут" у перемовинах зробив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів.



За його словами, війна перебуває у стані "стратегічного глухого кута", а однією з головних перешкод є вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю, яку Україна відкидає. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська делегація відвідає США у п’ятницю та суботу для проведення перемовин.Про це 8 жовтня заявив президентпід час відвідин місця удару Росії по Прилуках, пише LB.ua з посиланням на Reuters.Глава держави також закликав президента СШАпосилити тиск на Росію."Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого – говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному глухому куті", – повідомив Зеленський.Заяву про "глухий кут" у перемовинах зробив держсекретар США. Він заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів.За його словами, війна перебуває у стані "стратегічного глухого кута", а однією з головних перешкод є вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю, яку Україна відкидає. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.

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