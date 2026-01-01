На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір
Сьогодні, 17:12
У Ковелі патрульні виявили неповнолітнього, який керував мопедом без права керування.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 7 жовтня, під час патрулювання інспектори помітили мопед Aprilia, який рухався з порушенням ПДР.
Патрульні зупинили транспортний засіб і з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія.
На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення) КУпАП.
"Безпека дитини на дорозі починається з відповідального ставлення дорослих. Будьте відповідальними!" - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 7 жовтня, під час патрулювання інспектори помітили мопед Aprilia, який рухався з порушенням ПДР.
Патрульні зупинили транспортний засіб і з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія.
На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення) КУпАП.
"Безпека дитини на дорозі починається з відповідального ставлення дорослих. Будьте відповідальними!" - наголошують у патрульній поліції.
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