На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір

На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір
У Ковелі патрульні виявили неповнолітнього, який керував мопедом без права керування.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 7 жовтня, під час патрулювання інспектори помітили мопед Aprilia, який рухався з порушенням ПДР.

Патрульні зупинили транспортний засіб і з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія.

На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення) КУпАП.
На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір

"Безпека дитини на дорозі починається з відповідального ставлення дорослих. Будьте відповідальними!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Волинь, водій, неповнолітній
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