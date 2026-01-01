На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір

У Ковелі патрульні виявили неповнолітнього, який керував мопедом без права керування.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 7 жовтня, під час патрулювання інспектори помітили мопед Aprilia, який рухався з порушенням ПДР.Патрульні зупинили транспортний засіб і з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія.На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення) КУпАП."Безпека дитини на дорозі починається з відповідального ставлення дорослих. Будьте відповідальними!" - наголошують у патрульній поліції.