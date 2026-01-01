Кашпіровського, який «зцілював» людей через екран телевізора, поховають в Україні, - ЗМІ

Кашпіровського, який «зцілював» людей через екран телевізора, поховають в Україні, - ЗМІ
Родина телеведучого Анатолія Кашпіровського, відомого «зціленням» людей через екран, вирішила поховати його на території України.

Про це російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило з посиланням на племінника Кашпіровського Юрія. Також про це написав російський Telegram-канал Shot, пише Громадське.

Похорон нібито відбудеться у Вінниці, куди тіло Кашпіровського доставлять, ймовірно, через країни Євросоюзу. Причиною організувати похорон телеведучого саме в Україні родичі пояснили тим, що саме тут він народився і починав свою діяльність.

Кашпіровський помер на початку жовтня у віці 87 років. Причиною смерті називали зупинку серця. За рік до його смерті російські Telegram-канали поширювали інформацію про те, що Кашпіровського шпиталізували через онкологію, хоч у самого телеведучого це заперечували.

Майбутній телеведучий народився в селі Ставниця Хмельницької області у 1939 році. Він здобув популярність наприкінці 1980-х років, коли на радянському телебаченні транслювали його програму, яку він сам називав «актом специфічного психотерапевтичного впливу» і заявляв про її «лікувальні властивості».

Крім того, Кашпіровський був депутатом російської Думи першого скликання від партії ЛДПР. У росії було розпочато кримінальну справу щодо Кашпіровського через «народну медицину», але у 2016 році його виправдали.

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Теги: Кашпіровський
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