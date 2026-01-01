8 тисяч доларів - за фіктивне оформлення інвалідності: троє волинян постануть перед судом

До 8 000 доларів США за фіктивну інвалідність для ухилянтів: трьох волинян судять за вчинення злочинів у складі організованої групи.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян, серед яких працівниця Волинської обласної клінічної лікарні, за фактами вчинення злочинів у складі організованої групи.Встановлено, що з листопада 2025 по травень 2026 року жителька міста Ковель, медпрацівниця та ще один їхній спільник одержували неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 8 000 доларів США від громадян за сприяння в оформленні лікарями фіктивних медичних документів та подальшому встановленні групи інвалідності службовими особами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи Волинської області.Оплату за послуги брали частинами. Після одержання від одного із клієнтів чергового траншу неправомірної вигоди – 4000 доларів США – 06 травня 2026 року спільників затримали.Їх обвинувачують в зловживанні впливом, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).Крім того, двом фігуранткам інкриміновано вчинення за попередньою змовою підкупу працівника підприємства (ч. 2 ст. 354 КК України).За даними слідства, у січні 2026 року вони надавали неправомірну вигоду в сумі від 200 до 400 доларів США одному з лікарів КП «Волинська обласна клінічна лікарня» за встановлення завідомо неправдивих діагнозів військовозобов'язаним задля визнання їх непридатними до військової служби.Організаторці незаконної діяльності та одному із членів групи обрано запобіжний захід у вигляді застави, а працівниці лікарні – у вигляді домашнього арешту.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.