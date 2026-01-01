У Луцьку планують відкрити нові набережні та збудувати два мости через Стир

У Луцьку планують відкрити нові набережні та збудувати два мости через Стир
У Луцьку розроблять детальні плани території для двох нових набережних, а також розглянуть можливість будівництва двох мостів.

Відповідні рішення ухвалили депутати на 100-й сесії міськради, misto.media.

Йдеться про дві ділянки біля річки Стир:

вздовж вулиці Глушець — територія навколо Центрального парку імені Лесі Українки, Старого міста та прибережні масиви в напрямку Рованців;

вздовж вулиць Набережної та Героїв УПА — прибережна смуга від вулиці Стрілецької та Яровиці в напрямку Вишкова.

Крім створення пішохідних зон та облаштування місць для відпочинку вздовж річки, в концепції є плани щодо будівництва двох нових мостів: один у районі вулиці Яровиці, а другий — пішохідний міст із боку Боратинської громади.

Замовником проєктів виступає управління капітального будівництва міськради. У рішенні зазначено, що роботи фінансуватимуться із залученням позабюджетних коштів.

Наразі йдеться лише про старт проєктування. Розробка документації триватиме близько року. Лише після цього проєкти винесуть на громадські обговорення, і тільки потім, у разі схвалення, можна буде говорити про початок реальних будівельних робіт.

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Теги: Луцьк, набережні
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