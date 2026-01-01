В лікарні помер чоловік, поранений під час сьогоднішньої атаки на Київ
Сьогодні, 14:49
У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень внаслідок російської атаки на Київ 8 жовтня.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю", - ідеться у повідомленні.
Раніше було відомо, що в Києві від початку доби 8 жовтня через російські атаки троє людей загинули, 14 постраждали.
Нагадаємо, що уранці 8 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми з водопостачанням.
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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю", - ідеться у повідомленні.
Раніше було відомо, що в Києві від початку доби 8 жовтня через російські атаки троє людей загинули, 14 постраждали.
Нагадаємо, що уранці 8 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми з водопостачанням.
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