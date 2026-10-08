В Україні відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією





Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник,



Новий пункт став третім автомобільним переходом із Румунією для Закарпаття. Він має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи.



На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. З українського боку для його запуску облаштували під’їзну дорогу та модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.



Наразі рух відкрили тимчасовою інфраструктурою. У межах наступного етапу планують спорудити повноцінний комплекс, який зможе пропускати додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Закарпатті запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні. Це перший новий автомобільний перехід між Україною та Румунією в регіоні за майже 20 років.Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, LB.ua Новий пункт став третім автомобільним переходом із Румунією для Закарпаття. Він має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи.На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. З українського боку для його запуску облаштували під’їзну дорогу та модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.Наразі рух відкрили тимчасовою інфраструктурою. У межах наступного етапу планують спорудити повноцінний комплекс, який зможе пропускати додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.

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