Допоможіть нам захистити небо - і путін сяде за стіл переговорів, - Зеленський

Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні використовувати Starlink над територією Росії. Це змусить російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів.



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Президент закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.



Він навів приклад Ізраїлю, який повністю контролював небо над Іраном.



"Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?", - сказав глава держави.

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Водночас президент заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає Росії.



За його словами, Україна обговорює цю загрозу з партнерами. Європейці також розробляють подібні системи й готові допомагати, але поки не настільки близькі до потрібного результату.



"І я відверто говорив: Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді Путін сяде за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.



Президент переконаний, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.



Зволікання на тлі китайських розробок для Росії він назвав небажанням діяти, а не дипломатичним глухим кутом, про який раніше заявляв держсекретар США Марко Рубіо.



Нагадаємо, в Україні вже розпочався процес створення власної супутникової системи, схожої на Starlink.



Причиною розробки стало те, що США відмовляються надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзакликав США дозволити Україні використовувати Starlink над територією Росії. Це змусить російського диктаторасісти за стіл переговорів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у коментарі Новини.LІVE.Президент закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.Він навів приклад Ізраїлю, який повністю контролював небо над Іраном."Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?", - сказав глава держави.Водночас президент заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає Росії.За його словами, Україна обговорює цю загрозу з партнерами. Європейці також розробляють подібні системи й готові допомагати, але поки не настільки близькі до потрібного результату."І я відверто говорив: Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді Путін сяде за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.Президент переконаний, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.Зволікання на тлі китайських розробок для Росії він назвав небажанням діяти, а не дипломатичним глухим кутом, про який раніше заявляв держсекретар США Марко Рубіо.Нагадаємо, в Україні вже розпочався процес створення власної супутникової системи, схожої на Starlink.Причиною розробки стало те, що США відмовляються надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.

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