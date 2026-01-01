Ранкова атака на Київ: є постраждалі та загиблі, а також перебої з водою та світлом

Ранкова атака на Київ: є постраждалі та загиблі, а також перебої з водою та світлом
Уранці 8 жовтня російські війська атакують Київ безпілотниками — є постраждалі та загиблі. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми з водопостачанням.

Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко, ДТЕК та «Київводоканал», пише Громадське.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території.

Міський голова повідомив, що одна людина загинула та ще п'ятеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.

У ДТЕК повідомили, що у Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють.

У «Київводоканалі» згодом заявили, що зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.

У зв'язку з цим можливе зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини міста — у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах.

У деяких будинках також можливо тимчасово не буде води.

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Теги: Росія, війна
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