Ранкова атака на Київ: є постраждалі та загиблі, а також перебої з водою та світлом





Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко, ДТЕК та «Київводоканал», пише



У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території.



Міський голова повідомив, що одна людина загинула та ще п'ятеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.



У ДТЕК повідомили, що у Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють.



У «Київводоканалі» згодом заявили, що зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.



У зв'язку з цим можливе зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини міста — у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах.



У деяких будинках також можливо тимчасово не буде води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 8 жовтня російські війська атакують Київ безпілотниками — є постраждалі та загиблі. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми з водопостачанням.Про це повідомили міський голова столиці, ДТЕК та «Київводоканал», пише Громадське У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території.Міський голова повідомив, що одна людина загинула та ще п'ятеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.У ДТЕК повідомили, що у Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють.У «Київводоканалі» згодом заявили, що зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.У зв'язку з цим можливе зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини міста — у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах.У деяких будинках також можливо тимчасово не буде води.

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