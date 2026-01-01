На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів

На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів
Вдень 7 жовтня та вночі 8 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 11 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться вповідомленні.
На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів

Нагадаємо, що на Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.

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Теги: Росія, війна, Волинь, дрони
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