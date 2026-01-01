На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів





Про це



"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 11 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться вповідомленні.



Нагадаємо, що на Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 7 жовтня та вночі 8 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України."Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 11 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться вповідомленні.Нагадаємо, що. Там виникло загорання.

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