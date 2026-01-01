На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів
Сьогодні, 10:25
Вдень 7 жовтня та вночі 8 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 11 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що на Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 11 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що на Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів
Сьогодні, 10:25