Під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство





Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль



"На місці працюють усі відповідні служби.



За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 2 жовтня на Рівненщині під час російської атаки також було пошкоджене цивільне підприємство.



Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.Про це начальник обласної військової адміністрації повідомив у Телеграмі."На місці працюють усі відповідні служби.За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 2 жовтня на Рівненщині під час російської атаки також було пошкоджене цивільне підприємство.Унаслідок російськоговвечері 7 жовтня загинули двоє людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію