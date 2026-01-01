Під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство
Сьогодні, 09:38
На Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.
Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Телеграмі.
"На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 жовтня на Рівненщині під час російської атаки також було пошкоджене цивільне підприємство.
Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Телеграмі.
"На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 жовтня на Рівненщині під час російської атаки також було пошкоджене цивільне підприємство.
Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.
Головне фото - ілюстративне.
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