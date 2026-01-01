Під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство

Під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство
На Рівненщині Росія атакувала цивільне підприємство. Там виникло загорання.

Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Телеграмі.

"На місці працюють усі відповідні служби.

За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 жовтня на Рівненщині під час російської атаки також було пошкоджене цивільне підприємство.

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Рівненщина, атака
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