Суд повернув державі 70 га заповідника на Волині
Сьогодні, 08:20
Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури про повернення в державну власність землі національного природного парку «Цуманська пуща».
Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.
«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.
Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.
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Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.
«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.
Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.
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