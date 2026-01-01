Суд повернув державі 70 га заповідника на Волині

Суд повернув державі 70 га заповідника на Волині
Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури про повернення в державну власність землі національного природного парку «Цуманська пуща».

Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.

«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.

Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.



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Теги: суд, земля
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