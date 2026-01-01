Суд повернув державі 70 га заповідника на Волині





Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.



«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.



Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури про повернення в державну власність землі національного природного парку «Цуманська пуща».Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.

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