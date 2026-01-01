Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві загинули двоє людей

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві загинули двоє людей
Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС та передає з місця події кореспондентка hromadske.

Російський БпЛА влучив у житлову 12-поверхову будівлю на рівні 10-го поверху. Там зайнялася пожежа та сталася часткова руйнація конструкцій будинку.

В одній із пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Четверо людей постраждали, серед яких двоє — діти.

Надзвичайникам вдалося врятувати 22 людей, серед них — вісім дітей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів.

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Теги: Росія, війна
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