Глухий кут: наразі не має перспектив завершити війну шляхом переговорів, - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.



Про це Рубіо розповів грецькому виданню Kathimerini, пише



Як наголосив Рубіо, повномасштабна війна увійшла у п’ятий рік і нині перебуває у стані стратегічного глухого кута. Він зазначив, що такі ситуації можуть завершуватися або переговорами, або ескалацією, яка здатна вийти за межі початкового конфлікту.



"Наразі, здається, немає жодної перспективи врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти цього. Ми намагалися в минулому, але поки що ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни ставлять умовою повний контроль над Донецькою областю, що Україна відкидає як неприйнятне", – пояснив голова Держдепу.



Держсекретар також висловив занепокоєння можливістю подальшої ескалації. Він згадав нові атаки на судна в Чорному морі та заявив про побоювання щодо можливих диверсій.



Рубіо додав, що є чіткі ознаки наміру Росії використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території Росії.



США під час візиту українського президента Володимира Зеленського запропонували провести нову тристоронню зустріч із росіянами в ОАЕ.



Наразі тристоронні переговори за участю України, США та Росії, які планували провести ще на початку жовтня, досі не відбулися, а Москва, за даними The Kyiv Independent, не демонструє зацікавленості у швидкому узгодженні зустрічі.



Одним із ключових питань потенційних переговорів має стати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак у Києві вважають, що Росія може не поспішати з домовленостями, поки здатна продовжувати атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар СШАзаявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.Про це Рубіо розповів грецькому виданню Kathimerini, пише LB.ua Як наголосив Рубіо, повномасштабна війна увійшла у п’ятий рік і нині перебуває у стані стратегічного глухого кута. Він зазначив, що такі ситуації можуть завершуватися або переговорами, або ескалацією, яка здатна вийти за межі початкового конфлікту."Наразі, здається, немає жодної перспективи врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти цього. Ми намагалися в минулому, але поки що ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни ставлять умовою повний контроль над Донецькою областю, що Україна відкидає як неприйнятне", – пояснив голова Держдепу.Держсекретар також висловив занепокоєння можливістю подальшої ескалації. Він згадав нові атаки на судна в Чорному морі та заявив про побоювання щодо можливих диверсій.Рубіо додав, що є чіткі ознаки наміру Росії використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території Росії.США під час візиту українського президентазапропонували провести нову тристоронню зустріч із росіянами в ОАЕ.Наразі тристоронні переговори за участю України, США та Росії, які планували провести ще на початку жовтня, досі не відбулися, а Москва, за даними The Kyiv Independent, не демонструє зацікавленості у швидкому узгодженні зустрічі.Одним із ключових питань потенційних переговорів має стати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак у Києві вважають, що Росія може не поспішати з домовленостями, поки здатна продовжувати атаки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію