Пошкоджений житловий будинок: що відомо про наслідки атаки на Рівненщину
Сьогодні, 12:22
На Рівненщині зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки приватний житловий будинок.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень внаслідок чергової ворожої атаки на Рівненщину.
На щастя, люди не постраждали", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство. Там виникло загорання.
Російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками. На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів.
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Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень внаслідок чергової ворожої атаки на Рівненщину.
На щастя, люди не постраждали", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що під час ранкової атаки на Рівненщину пошкоджене цивільне підприємство. Там виникло загорання.
Російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками. На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 11 російських реактивних дронів.
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Пошкоджений житловий будинок: що відомо про наслідки атаки на Рівненщину
Сьогодні, 12:22