Путін наказав генералу Суровікіну зруйнувати мости Києва, - The Telegraph

Суровікіна з прізвиськом "Армагедон", який зруйнував сирійське місто.



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Автор пише, що глава Кремля знову вдається до тактики, до якої звертається, коли його армія зазнає невдач на фронті. Він залякує цивільних і руйнує міста.



За його словами, до Києва для цього залучили генерала Сергія Суровікіна на прізвисько "Генерал Армагедон". Саме він зрівняв із землею сирійський Алеппо, а під час цього загинули тисячі цивільних.



На думку автора, російський наступ на Донбасі вже кілька місяців переживає серйозні труднощі. Українські сили тиснуть навколо Покровська і Лимана, а втрати росіян залишаються величезними.



Президент України Володимир Зеленський заявляв, що за один тиждень загинуло понад 10 тисяч російських військових. За дуже обмежені територіальні здобутки Росія платить надзвичайно високу ціну.



Крім того, Росії стає важче набирати достатньо добровольців-контрактників, щоб замінити втрати. Нова велика мобілізація, яка могла б торкнутися сотень тисяч росіян, політично вибухонебезпечна, і в Кремлі це розуміють.



Тому, вважає автор, російському диктатору потрібна різка зміна ситуації на війні, поки він не змушений ухвалити рішення, яке загрожує його владі. Відповідь стає дедалі очевиднішою: якщо Росія не може перемогти українську армію, вона спробує зламати українців цієї зими.



Автор нагадує, що це не нова тактика. Росія підтримувала жорстоку кампанію Башара Асада в Сирії, де він на власні очі бачив, що відбувається, коли лікарні, школи й житлові райони стають мішенню.



Розрахунок, за його словами, простий: убивати, калічити й залякувати цивільних, щоб вони самі вимагали від влади закінчити війну. У Сирії це не спрацювало, і, як пише автор, в Україні теж, імовірно, не спрацює.



Мости Києва і нестача ракет для ППО



Аналіз The Telegraph на основі даних ACLED показує, що частка ударів дронами і ракетами по Києву серед усіх ударів по Україні зростає. Дані наведені до 31 серпня 2026 року.



Очевидними цілями автор називає сім мостів через Дніпро. Київ - великий вузол автомобільних і залізничних шляхів, тому, якщо розрізати місто навпіл, це паралізує всю північ України.



Для порівняння він пропонує уявити, що в Лондоні зруйнували всі мости, зокрема ті, що на кільцевій дорозі M25. Наслідки відчули б на всьому південному сході Англії.



"Це не поведінка людини, яка готується закінчити свою війну. Це поведінка диктатора, який готує своє населення до довшої", - пише автор.



Небезпеку він бачить у тому, що Україні не вистачає боєприпасів до ППО. Особливо бракує потужних ракет-перехоплювачів, як-от американських Patriot.



Москва, за його словами, про це знає. Тому вона дедалі частіше цілиться не лише у військові об'єкти, а й в інфраструктуру, від якої залежить робота Києва та інших міст.



Росія розраховує на виснаження. Вона значно більша за Україну за населенням і поступово перевела економіку на військові рейки.



Глава Кремля готовий жертвувати солдатами. Він вважає, що Росія витримає втрати довше, ніж Україна - удари, а західні уряди - підтримку України.



"Питання не лише в тому, чи втримає Україна Покровськ або Лиман. Питання в тому, чи вистачить у Британії та Європи політичної витримки, щоб Україна встояла і наступного року, і через рік", - наголошує автор.



Нагадаємо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов розповідав, які рішення можуть допомогти Києву пережити удари по мостах.



За його словами, жодна ідея не спрацює сама по собі, а понтони - лише крайній захід, тож головні надії він покладає на ППО і РЕБ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зимою російський диктатор може змінити тактику війни й узятися за мости Києва. До цього вже залучили генералаз прізвиськом "Армагедон", який зруйнував сирійське місто.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.Автор пише, що глава Кремля знову вдається до тактики, до якої звертається, коли його армія зазнає невдач на фронті. Він залякує цивільних і руйнує міста.За його словами, до Києва для цього залучили генерала Сергія Суровікіна на прізвисько "Генерал Армагедон". Саме він зрівняв із землею сирійський Алеппо, а під час цього загинули тисячі цивільних.На думку автора, російський наступ на Донбасі вже кілька місяців переживає серйозні труднощі. Українські сили тиснуть навколо Покровська і Лимана, а втрати росіян залишаються величезними.Президент Українизаявляв, що за один тиждень загинуло понад 10 тисяч російських військових. За дуже обмежені територіальні здобутки Росія платить надзвичайно високу ціну.Крім того, Росії стає важче набирати достатньо добровольців-контрактників, щоб замінити втрати. Нова велика мобілізація, яка могла б торкнутися сотень тисяч росіян, політично вибухонебезпечна, і в Кремлі це розуміють.Тому, вважає автор, російському диктатору потрібна різка зміна ситуації на війні, поки він не змушений ухвалити рішення, яке загрожує його владі. Відповідь стає дедалі очевиднішою: якщо Росія не може перемогти українську армію, вона спробує зламати українців цієї зими.Автор нагадує, що це не нова тактика. Росія підтримувала жорстоку кампанію Башара Асада в Сирії, де він на власні очі бачив, що відбувається, коли лікарні, школи й житлові райони стають мішенню.Розрахунок, за його словами, простий: убивати, калічити й залякувати цивільних, щоб вони самі вимагали від влади закінчити війну. У Сирії це не спрацювало, і, як пише автор, в Україні теж, імовірно, не спрацює.Аналіз The Telegraph на основі даних ACLED показує, що частка ударів дронами і ракетами по Києву серед усіх ударів по Україні зростає. Дані наведені до 31 серпня 2026 року.Очевидними цілями автор називає сім мостів через Дніпро. Київ - великий вузол автомобільних і залізничних шляхів, тому, якщо розрізати місто навпіл, це паралізує всю північ України.Для порівняння він пропонує уявити, що в Лондоні зруйнували всі мости, зокрема ті, що на кільцевій дорозі M25. Наслідки відчули б на всьому південному сході Англії."Це не поведінка людини, яка готується закінчити свою війну. Це поведінка диктатора, який готує своє населення до довшої", - пише автор.Небезпеку він бачить у тому, що Україні не вистачає боєприпасів до ППО. Особливо бракує потужних ракет-перехоплювачів, як-от американських Patriot.Москва, за його словами, про це знає. Тому вона дедалі частіше цілиться не лише у військові об'єкти, а й в інфраструктуру, від якої залежить робота Києва та інших міст.Росія розраховує на виснаження. Вона значно більша за Україну за населенням і поступово перевела економіку на військові рейки.Глава Кремля готовий жертвувати солдатами. Він вважає, що Росія витримає втрати довше, ніж Україна - удари, а західні уряди - підтримку України."Питання не лише в тому, чи втримає Україна Покровськ або Лиман. Питання в тому, чи вистачить у Британії та Європи політичної витримки, щоб Україна встояла і наступного року, і через рік", - наголошує автор.Нагадаємо, експерт із транспортного плануваннярозповідав, які рішення можуть допомогти Києву пережити удари по мостах.За його словами, жодна ідея не спрацює сама по собі, а понтони - лише крайній захід, тож головні надії він покладає на ППО і РЕБ.

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