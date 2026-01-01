На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень
Сьогодні, 13:59
Виявлено незаконну порубку дерев на території Любешівської селищної ради. Збитки сягають 9,5 млн гривень.
Про це повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині 8 жовтня, пише Суспільне.
Всього інспектори задокументували порубку 1747 дерев поблизу селища Любешів Камінь-Каширського району. Серед зрубаних дерев — береза, вільха, сосна та дуб. Діаметри пнів зрубаних дерев становлять від 10 до 66 сантиметрів.
Сума збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев майже 9, 5 мільйонів гривень.
Спеціалістами інспекції готуються матеріали, складені за результатами проведення планової перевірки, до правоохоронних органів, для встановлення осіб, які вчинили правопорушення та притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.
Кримінальна відповідальність:
ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів».
ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».
Адміністративна відповідальність: ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев». Штраф на громадян — від 510 до 1020 грн, на посадових осіб — від 2550 до 5100 грн, з відшкодуванням заподіяної шкоди.
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Про це повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині 8 жовтня, пише Суспільне.
Всього інспектори задокументували порубку 1747 дерев поблизу селища Любешів Камінь-Каширського району. Серед зрубаних дерев — береза, вільха, сосна та дуб. Діаметри пнів зрубаних дерев становлять від 10 до 66 сантиметрів.
Сума збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев майже 9, 5 мільйонів гривень.
Спеціалістами інспекції готуються матеріали, складені за результатами проведення планової перевірки, до правоохоронних органів, для встановлення осіб, які вчинили правопорушення та притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.
Кримінальна відповідальність:
ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів».
ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».
Адміністративна відповідальність: ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев». Штраф на громадян — від 510 до 1020 грн, на посадових осіб — від 2550 до 5100 грн, з відшкодуванням заподіяної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень
Сьогодні, 13:59