На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень





Про це повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині 8 жовтня, пише



Всього інспектори задокументували порубку 1747 дерев поблизу селища Любешів Камінь-Каширського району. Серед зрубаних дерев — береза, вільха, сосна та дуб. Діаметри пнів зрубаних дерев становлять від 10 до 66 сантиметрів.



Сума збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев майже 9, 5 мільйонів гривень.



Спеціалістами інспекції готуються матеріали, складені за результатами проведення планової перевірки, до правоохоронних органів, для встановлення осіб, які вчинили правопорушення та притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.



Кримінальна відповідальність:



ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів».



ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».



Адміністративна відповідальність: ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев». Штраф на громадян — від 510 до 1020 грн, на посадових осіб — від 2550 до 5100 грн, з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виявлено незаконну порубку дерев на території Любешівської селищної ради. Збитки сягають 9,5 млн гривень.Про це повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині 8 жовтня, пише Суспільне Всього інспектори задокументували порубку 1747 дерев поблизу селища Любешів Камінь-Каширського району. Серед зрубаних дерев — береза, вільха, сосна та дуб. Діаметри пнів зрубаних дерев становлять від 10 до 66 сантиметрів.Сума збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев майже 9, 5 мільйонів гривень.Спеціалістами інспекції готуються матеріали, складені за результатами проведення планової перевірки, до правоохоронних органів, для встановлення осіб, які вчинили правопорушення та притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.Кримінальна відповідальність:ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів».ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».Адміністративна відповідальність: ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев». Штраф на громадян — від 510 до 1020 грн, на посадових осіб — від 2550 до 5100 грн, з відшкодуванням заподіяної шкоди.

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