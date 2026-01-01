На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень

На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень
Виявлено незаконну порубку дерев на території Любешівської селищної ради. Збитки сягають 9,5 млн гривень.

Про це повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині 8 жовтня, пише Суспільне.

Всього інспектори задокументували порубку 1747 дерев поблизу селища Любешів Камінь-Каширського району. Серед зрубаних дерев — береза, вільха, сосна та дуб. Діаметри пнів зрубаних дерев становлять від 10 до 66 сантиметрів.

Сума збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев майже 9, 5 мільйонів гривень.

Спеціалістами інспекції готуються матеріали, складені за результатами проведення планової перевірки, до правоохоронних органів, для встановлення осіб, які вчинили правопорушення та притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.

Кримінальна відповідальність:

ч.1 ст.245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів».

ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».

Адміністративна відповідальність: ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення дерев». Штраф на громадян — від 510 до 1020 грн, на посадових осіб — від 2550 до 5100 грн, з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ліс, збитки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курси англійської мови у Луцьку: як перевірити школу на пробному занятті
Сьогодні, 14:19
У Польщі 15-річний хлопець вчинив напад із ножем у школі: є загибла
Сьогодні, 14:14
На Волині незаконно вирубали більше тисячі дерев: збитки сягають майже 9,5 млн гривень
Сьогодні, 13:59
Путін наказав генералу Суровікіну зруйнувати мости Києва, - The Telegraph
Сьогодні, 13:13
Пошкоджений житловий будинок: що відомо про наслідки атаки на Рівненщину
Сьогодні, 12:22
Медіа
відео
1/8