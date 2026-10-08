У Польщі 15-річний хлопець вчинив напад із ножем у школі: є загибла

У Польщі 15-річний хлопець вчинив напад із ножем у школі: є загибла
15-річний підліток напав з ножем на кількох людей в початковій школі в польському селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Інцидент стався в четвер вранці в початковій школі імені Івана Павла II в Лещидулі-Новінах. Поліція підтвердила, що отримала відповідне повідомлення. Правоохоронці вирушили на місце події – до школи поблизу Вишкова.

Прессекретар поліції Мазовецького воєводства Катажина Кухарська повідомила, що до закладу увійшов її колишній учень і поранив трьох осіб, серед яких – директор школи. Директор нібито знешкодив нападника. Злочинця затримала поліція.

Polsat News з'ясував, що одна з поранених осіб перебуває у критичному стані та їй надавали реанімаційну допомогу. Попри зусилля медиків, її не вдалося врятувати.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

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Теги: Учень, школа, Польща
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