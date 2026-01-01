Росія ударила по двох автобусах в Краматорську: загинули 12 людей

Росія ударила по двох автобусах в Краматорську: загинули 12 людей
Окупанти атакували рейсові автобуси у Краматорську – попередньо 12 загиблих та 14 поранених.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

8 жовтня 2026 року о 10:00 російські війська завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН.

За попередніми даними, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Також, ймовірно, 14 осіб отримали тілесні ушкодження.

Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.
Росія ударила по двох автобусах в Краматорську: загинули 12 людей

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: Краматорськ, автобуси
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