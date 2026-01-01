Росія ударила по двох автобусах в Краматорську: загинули 12 людей





Про це



8 жовтня 2026 року о 10:00 російські війська завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН.



За попередніми даними, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Також, ймовірно, 14 осіб отримали тілесні ушкодження.



Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти атакували рейсові автобуси у Краматорську – попередньо 12 загиблих та 14 поранених.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.8 жовтня 2026 року о 10:00 російські війська завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН.За попередніми даними, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Також, ймовірно, 14 осіб отримали тілесні ушкодження.Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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