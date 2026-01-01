Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 9 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 13-18°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 13-18°.
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