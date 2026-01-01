Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 9 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 9 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 9 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 9 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 13-18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Завтра українська делегація вирушить до США на переговори, - Зеленський
Сьогодні, 19:01
Кашпіровського, який «зцілював» людей через екран телевізора, поховають в Україні, - ЗМІ
Сьогодні, 18:13
На Волині патрульні затримали 15-річного водія: на місце події викликали матір
Сьогодні, 17:12
8 тисяч доларів - за фіктивне оформлення інвалідності: троє волинян постануть перед судом
Сьогодні, 16:33
Медіа
відео
1/8