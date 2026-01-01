Чи підвищать тарифи на світло для населення України





Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, - пише



За його словами, рішення ухвалили з огляду на теперішню соціально-економічну ситуацію в країні.



Воно стосується й домогосподарств з електроопаленням: для них вартість електроенергії також не зміниться.



«На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують», — йдеться у повідомленні.



Наразі тариф на електроенергію в Україні для населення становить 4,32 гривні за 1 кВт-год.



Раніше Корецький писав, що росія вже перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, війська рф атакують об’єкти в Києві, області й інших регіонах.



«Починаючи з літа, фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону», — написав він.



Прем’єр також закликав органи місцевої влади перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів у громадах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін протягом опалювального сезону 2026/27.Про це повідомив прем'єр-міністр, - пише Громадське За його словами, рішення ухвалили з огляду на теперішню соціально-економічну ситуацію в країні.Воно стосується й домогосподарств з електроопаленням: для них вартість електроенергії також не зміниться.«На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують», — йдеться у повідомленні.Наразі тариф на електроенергію в Україні для населення становить 4,32 гривні за 1 кВт-год.Раніше Корецький писав, що росія вже перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, війська рф атакують об’єкти в Києві, області й інших регіонах.«Починаючи з літа, фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону», — написав він.Прем’єр також закликав органи місцевої влади перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів у громадах.

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