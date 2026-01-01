9 жовтня на Волині: гортаючи календар
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День народження 9 жовтня у журналістки, колишньої головної редакторки Інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин (на фото).
Колектив ВолиньPostу вітає успішну редакторку і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та добробуті.
Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.
Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.
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Колектив ВолиньPostу вітає успішну редакторку і чудову, красиву жінку, Іванну Рудишин, зі святом. Бажаємо ловити натхнення у кожній миті і радіти життю наповну. А ще зичимо і надалі успішно реалізовувати усі задуми та мрії при доброму здоров’ї, у радості, щасті та добробуті.
Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня також святкують депутат Луцької міської ради Михайло Наход, журналіст, історик Іван Ольховський, майстр народних ремесел Андрій Бондарук, журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.
Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.
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