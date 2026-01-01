Чи очікувати магнітні бурі 9 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
У п'ятницю, 9 жовтня, очікуються сильні магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного рівня до сильного шторму.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного рівня до сильного шторму.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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