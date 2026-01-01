Оформити Європротокол тепер можна в «Дії»

Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія - без заторів і паперової тяганини.Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліціїДія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.- у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;- немає постраждалих чи загиблих;- не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;- обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;- водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;- учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.Якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.Якщо ж ви не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній."Дякую керівництву та командам Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Міністерства цифрової трансформації та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за спільну роботу над цифровізацією оформлення ДТП", - йдеться у дописі.