Оформити Європротокол тепер можна в «Дії»
Сьогодні, 05:28
Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія - без заторів і паперової тяганини.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький
Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.
Коли можна оформити Європротокол у Дії?
- у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;
- немає постраждалих чи загиблих;
- не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;
- обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;
- водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;
- учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.
Якщо ж ви не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.
Чи заберуть у мене посвідчення водія після оформлення?
Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.
Як оформити Європротокол?
Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.
Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.
"Дякую керівництву та командам Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Міністерства цифрової трансформації та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за спільну роботу над цифровізацією оформлення ДТП", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький
Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.
Коли можна оформити Європротокол у Дії?
- у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;
- немає постраждалих чи загиблих;
- не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;
- обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;
- водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;
- учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.
Якщо ж ви не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.
Чи заберуть у мене посвідчення водія після оформлення?
Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.
Як оформити Європротокол?
Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.
Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.
"Дякую керівництву та командам Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Міністерства цифрової трансформації та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за спільну роботу над цифровізацією оформлення ДТП", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оформити Європротокол тепер можна в «Дії»
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 9 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
У Луцьку відкрили екостежку «Голоси парку». ФОТО
Сьогодні, 01:15
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи підвищать тарифи на світ для населення України
08 жовтня, 23:19