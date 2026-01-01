Скільки відновлюватиметься після травми луцький форвард «Утрехта» Степанов

Артем Степанов через травму гомілкостопа орієнтовно пропустить шість тижнів.



Про це повідомляє



За інформацією джерела, минулого тижня футболіст пройшов додаткові обстеження, після яких було визначено очікуваний термін відновлення.



За попередніми оцінками, відновлення Степанова триватиме близько шести тижнів. Таким чином, нападник може знову вийти на поле у листопаді.



Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі. Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте травмувався в 6 турі чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український нападник, уродженець Луцькачерез травму гомілкостопа орієнтовно пропустить шість тижнів.Про це повідомляє "Чемпіон" , посилаючись на FC Utrecht Fan FR.За інформацією джерела, минулого тижня футболіст пройшов додаткові обстеження, після яких було визначено очікуваний термін відновлення.За попередніми оцінками, відновлення Степанова триватиме близько шести тижнів. Таким чином, нападник може знову вийти на поле у листопаді.Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі. Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте травмувався в 6 турі чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію