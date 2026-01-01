Вакцина від ВПЛ закінчилася на Волині: у медзакладах очікують нових поставок





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Попит на вакцину і листи очікування



У Луцькій міській дитячій поліклініці останню партію вакцини отримали наприкінці серпня. За словами заступниці медичного директора закладу Руслани Заяць, усі 930 отриманих доз уже використали.



«Цільова група складала 1785 дівчаток 12 і 13 років. Ця вакцина має попит. Чекаємо нових поставок, — каже Руслана Заяць. — На сьогодні вакцинацію проти ВПЛ очікують ще 855 дітей».



Від початку 2026 року щеплення проти ВПЛ увійшло до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцину надають безоплатно. До цього дитяча поліклініка три роки щеплювала дівчат за кошти з місцевого бюджету. Купували вакцину Гардасил. Зараз держава закуповує Гардасил 9.



Зі слів педіатрині Жанни Пахарчук, поки вакцини немає, батьків записують у листки очікування. «Цікавляться цією вакциною не лише батьки дівчаток, а й хлопчиків», — додала вона.



«Ми не вагалися»



Планує вакцинувати 12-річну доньку Вікторію від вірусу папіломи людини лучанка Марія. Жінка каже: вакцинацію хоче зробити за рекомендацією лікарів, однак зараз препарату в поліклініці немає.



«На початку вересня нам телефонували, щоб ми зробити щеплення, але донька тоді хворіла. Хочемо вакцинуватися, з того, що я читала, то вона захищає від раку», — каже Марія Зінич.



Альона свою 13-річну доньку від вірусу папіломи людини вакцинувала у Запоріжжі. Зараз родина проживає у Луцьку.



«Ми не вагалися, знаючи, яка зараз екологія і як зараз жінки хворіють, — каже матір. — Єдине, що я не знала, що її треба робити повторно і коли вже я приїхала сюди, то нам про це сказали».



Довідково: за інформацією Волинського центру контролю та профілактики хвороб, із початку 2026 року в області проти ВПЛ вакцинували понад 9 тисяч дівчат віком 12–13 років. Коли вакцина знову буде доступна на Волині, наразі невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичних закладах Волині станом на 8 жовтня немає вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яку безоплатно мають отримувати дівчата віком 12–13 років у межах Національного календаря профілактичних щеплень.Про це Суспільному повідомили у відповідь на інформаційний запит в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.У Луцькій міській дитячій поліклініці останню партію вакцини отримали наприкінці серпня. За словами заступниці медичного директора закладу, усі 930 отриманих доз уже використали.«Цільова група складала 1785 дівчаток 12 і 13 років. Ця вакцина має попит. Чекаємо нових поставок, — каже Руслана Заяць. — На сьогодні вакцинацію проти ВПЛ очікують ще 855 дітей».Від початку 2026 року щеплення проти ВПЛ увійшло до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцину надають безоплатно. До цього дитяча поліклініка три роки щеплювала дівчат за кошти з місцевого бюджету. Купували вакцину Гардасил. Зараз держава закуповує Гардасил 9.Зі слів педіатрині, поки вакцини немає, батьків записують у листки очікування. «Цікавляться цією вакциною не лише батьки дівчаток, а й хлопчиків», — додала вона.Планує вакцинувати 12-річну донькувід вірусу папіломи людини лучанка. Жінка каже: вакцинацію хоче зробити за рекомендацією лікарів, однак зараз препарату в поліклініці немає.«На початку вересня нам телефонували, щоб ми зробити щеплення, але донька тоді хворіла. Хочемо вакцинуватися, з того, що я читала, то вона захищає від раку», — каже Марія Зінич.свою 13-річну доньку від вірусу папіломи людини вакцинувала у Запоріжжі. Зараз родина проживає у Луцьку.«Ми не вагалися, знаючи, яка зараз екологія і як зараз жінки хворіють, — каже матір. — Єдине, що я не знала, що її треба робити повторно і коли вже я приїхала сюди, то нам про це сказали».за інформацією Волинського центру контролю та профілактики хвороб, із початку 2026 року в області проти ВПЛ вакцинували понад 9 тисяч дівчат віком 12–13 років. Коли вакцина знову буде доступна на Волині, наразі невідомо.

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