На Волині, Рівненщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині збили 21 російський дрон
Сьогодні, 10:09
Вдень 8 жовтня та вночі 9 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 21 реактивний БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською та Івано-Франківською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 21 реактивний БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською та Івано-Франківською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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