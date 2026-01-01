На Волині, Рівненщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині збили 21 російський дрон





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Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 21 реактивний БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською та Івано-Франківською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 8 жовтня та вночі 9 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 21 реактивний БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською та Івано-Франківською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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