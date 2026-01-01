На Волині посадовця підприємства судитимуть за забруднення земель

Посадовця підприємства на Волині судять за забруднення земель.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо заступника директора приватного підприємства за фактом забруднення земель шкідливими речовинами, відходами, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).Йдеться про підприємство у Луцькому районі, яке здійснює діяльність у сфері управління відходами.Встановлено, що на території підприємства, попри відсутність дозволів, відпрацьовані автомобільні шини піддавали термічній переробці шляхом піролізу.Унаслідок цього на поверхню ґрунту потрапляли шкідливі речовини, відходи, що призвело до забруднення частини земельної ділянки площею понад 900 м² та спричинило шкоду навколишньому природному середовищу на суму понад 230 тисяч гривень.Обвинувачений щиро розкаявся, добровільно відшкодував завдані збитки й, окрім цього, перерахував 234 тисячі гривень на потреби Сил Оборони.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.