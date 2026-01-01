В Україні почалися аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:29
В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, пише ЕП.
У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені погодинні графіки тимчасово не діють.
Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Укренерго закликало стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватися. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо.
До цього, було відомо, що на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.
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Про це повідомила пресслужба Укренерго, пише ЕП.
У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені погодинні графіки тимчасово не діють.
Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Укренерго закликало стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватися. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо.
До цього, було відомо, що на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.
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В Україні почалися аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:29