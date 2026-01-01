Українських пілотів вчитимуть на французьких Rafale вже через місяць

Українських пілотів вчитимуть на французьких Rafale вже через місяць
Підготовка українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale розпочнеться у листопаді у Франції.

Як передає Укрінформ, про це міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен повідомила під час слухань у Комітеті з питань оборони Національної асамблеї у четвер.

"Перші етапи навчання для українських пілотів розпочнуться з листопада", - зазначила вона, вперше назвавши конкретний термін.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня Президент Володимир Зеленський після розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном зазначив, що навчання українських пілотів на Rafale у Франції почнеться найближчим часом.

Згідно зі спільною декларацією України та Франції від 14 липня, Україна має замовити перші 16 Rafale з озброєнням у межах ширшого плану придбання у майбутньому 100 літаків. Перші чотири винищувачі мають передати після завершення підготовки українських пілотів і техніків.

За раніше озвученим у Парижі орієнтиром, перші Rafale мають з’явитися в українському небі у 2028-2029 роках.

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Теги: Україна, Франція, пілоти
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