У Луцьку відкрили екостежку «Голоси парку». ФОТО

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відкрили екологічну стежку «Голоси парку».Маршрут проходить територією орнітологічного заказника «Пташиний гай» і знайомить із птахами, кажанами, бобрами та іншими мешканцями парку, - повідомляють у Луцькій міській раді.Перші відвідувачі пройшли стежкою під час інтерактивної екскурсії. Тут можна дізнатися, як розпізнавати птахів за голосами, чому сови літають безшумно та як бобри змінюють водойми. Такі спостереження допомагають краще зрозуміти, чому важливо берегти старі дерева та зарості біля води, які є домівками для багатьох видів.На стендах розмістили QR-коди з доступом до аудіозаписів. За допомогою смартфона можна послухати голоси та застережні сигнали понад десяти видів птахів, а також звуки, які видають бобри та інші мешканці заплави Стиру. Окрему увагу приділили кажанам та їхнім ультразвуковим сигналам, які людське вухо зазвичай не сприймає.Вісім зупинок — вісім способів пізнати паркВхідний стенд допомагає зорієнтуватися на маршруті: тут розміщені карта стежки та правила поведінки.• «Найпоширеніші птахи парку» навчить упізнавати пернатих, яких можна зустріти під час щоденних прогулянок.• «Світ птахів: дивуйся, слухай, бережи!» підкаже, як спостерігати за птахами з біноклем та користуватися застосунками Merlin і BirdNET.• «Дивовижний світ кажанів парку» розповість про нічне життя рукокрилих, ехолокацію та поширені міфи про цих тварин.• «Сови Волині: почуй голос ночі» пояснить, як совам допомагають полювати слух, зір і безшумний політ.• «Бобер: гідроінженер з великим хвостом» розповість, як діяльність бобрів змінює водойми та створює умови для життя інших видів.• «Мешканці водно-болотних екосистем парку» познайомить із жителями каналів і заплави Стиру — від черепах та ондатр до водомірок і бабок.• «На кого з пернатих ти схожий найбільше?» запропонує порівняти розмах рук із розмахом крил різних птахів і зробити фото.Короткі пояснення, ілюстрації та записи звуків дають змогу досліджувати парк у власному темпі — з дітьми, друзями чи наодинці. Така прогулянка допомагає відпочити від щоденної напруги та звернути увагу на природу, яка поруч.Лучан і гостей міста запрошуємо пройти екостежкою «Голоси парку» — послухати, поспостерігати та побачити більше під час звичної прогулянки.