Поліцейський з Волині утримував гранату до прибуття вибухотехніків: деталі інциденту

Поліцейський з Волині утримував гранату до прибуття вибухотехніків: деталі інциденту
Поліцейський офіцер громади з Ковеля розповів, як відібрав гранату в чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 8 жовтня, в с. Любитів. Тут поліцейські реагували на повідомлення про зникнення дітей. Коли ж повернулись розказати їх батькові, що вони з матір’ю і все гаразд, той витягнув гранату і почав погрожувати.

«Я спершу подумав, що він хоче вдарити мене, тож почав затримувати його. Але колеги крикнули «Граната!» Ми поклали його, витягнули руку, в якій була граната. Я схопив її, попросив розтиснути кулак, не агресувати, бо буде біда. Він послухав мене і віддав гранату, після чого колеги наділи на нього кайданки», - розказує про випадок поліцейський офіцер громади з Ковеля, 44-річний капітан поліції Богдан Савчук.

Каже, що за роки служби траплялось різне, але тут було реально небезпечно, адже чоловік міг кинути гранату в будь-яку секунду, могли постраждати не лише поліцейські і сам заявник, а й декілька цивільних осіб, які зібрались на крик. Тож професійна комунікація і поліцейське чуття спрацювали. 

Гранату офіцер утримував до прибуття вибухотехніків з Луцька, які примчались менш, ніж за годину. За словами фахівців, поліцейський правильно забезпечив вибухобезпеку до прибуття спеціалістів в тих умовах, які виникли. Вибухотехніки працювали по алгоритму: небезпечний предмет вилучили. Попередньо, це ручна граната Ф-1А. Після проведення спеціальних вибухотехнічних робіт в полігонних умовах, залишки гранати направлені на експертизу.

Порушника затримали в процесуальному порядку та слідчі оголосять йому про підозру за ст. 348 і 263 Кримінального Кодексу України.


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Теги: Волинь, поліцейський, граната
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