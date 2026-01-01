У Луцьку на Рівненській збудують новий житловий комплекс





Міська рада надала дозвіл на внесення змін до детального плану території на цій ділянці. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 100-ї сесії міськради, пише



Загальна площа ділянки — орієнтовно 2,5 гектара. Після затвердження містобудівної документації міська рада оголосить відкритий конкурс для забудовників. Головна умова для інвестора — передача частини збудованого житла у власність військовим.



За адресою Рівненська, 119, розміщувалося комунальне підприємство «Зелене господарство м. Луцька». Тут були також міські теплиці, де вирощували розсаду та квіти для озеленення міста.



У 2018 році частину ділянки (1,9 га) передали приватній фірмі для будівництва ЖК, яка придбала теплиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочинають підготовку до будівництва нового житлового комплексу на Рівненській, 119. Підрядника мають визначити на відкритому конкурсі.Міська рада надала дозвіл на внесення змін до детального плану території на цій ділянці. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 100-ї сесії міськради, пише misto.media Загальна площа ділянки — орієнтовно 2,5 гектара. Після затвердження містобудівної документації міська рада оголосить відкритий конкурс для забудовників. Головна умова для інвестора — передача частини збудованого житла у власність військовим.За адресою Рівненська, 119, розміщувалося комунальне підприємство «Зелене господарство м. Луцька». Тут були також міські теплиці, де вирощували розсаду та квіти для озеленення міста.У 2018 році частину ділянки (1,9 га) передали приватній фірмі для будівництва ЖК, яка придбала теплиці.

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