Ткача у Відні затримали нібито через «шпигунство»

Герхард Карнер заявив, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, а оператор Ярослав Бондаренко досі перебуває під вартою. Міністр заявив, що українців затримали за підозрою у шпигунстві.



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Карнер під час пресконференції заявив, що український журналіст та оператор були затримані у четвер. Оператор досі перебуває під вартою, а журналіст тим часом вже на свободі.



Ткача звільнили о 4:00 ранку в п'ятницю після дванадцяти годин перебування під вартою. Оператор Ярослав Бондаренко, затриманий разом із Ткачем, отримав травми під час затримання і "перебував у лікарні". Лише вночі розпочався допит Бондаренка.



Речниця посольства України у Відні заявила, що Україна "очікує від відповідних австрійських органів влади оперативного офіційного коментаря щодо обставин та правових підстав його затримання".



Речниця прокуратури Відня Ніна Буссек заявила щодо Ткача та Бондаренка, що "у ході інших розслідувань виникла підозра (у шпигунстві - ред.) щодо ще двох осіб, але вона не підтвердилася".



Зокрема за підозрою у шпигунстві на початку тижня в Австрії затримали двох громадян України.



За її словами, одна з цих осіб вже на свободі, а щодо другої ще тривають допити. Але й у цьому випадку наразі здається, що підозра у скоєнні злочину не підтверджується.



8 жовтня повідомлялося, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.



Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком.



Посольство України в Австрії повідомило, що звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання журналіста Ткача у Відні. Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову.



Вранці Міністерство закордонних справ повідомило, що журналіста "Української правди" Михайла Ткача, якого напередодні затримали в австрійському Відні, уже відпустили.



Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що керівника відділу журналістських розслідувань видання Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція зв'язатися з ним досі не може, а оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр внутрішніх справ Австріїзаявив, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди", а оператордосі перебуває під вартою. Міністр заявив, що українців затримали за підозрою у шпигунстві.Про це пише Українська правда Карнер під час пресконференції заявив, що український журналіст та оператор були затримані у четвер. Оператор досі перебуває під вартою, а журналіст тим часом вже на свободі.Ткача звільнили о 4:00 ранку в п'ятницю після дванадцяти годин перебування під вартою. Оператор Ярослав Бондаренко, затриманий разом із Ткачем, отримав травми під час затримання і "перебував у лікарні". Лише вночі розпочався допит Бондаренка.Речниця посольства України у Відні заявила, що Україна "очікує від відповідних австрійських органів влади оперативного офіційного коментаря щодо обставин та правових підстав його затримання".Речниця прокуратури Віднязаявила щодо Ткача та Бондаренка, що "у ході інших розслідувань виникла підозра (у шпигунстві - ред.) щодо ще двох осіб, але вона не підтвердилася".Зокрема за підозрою у шпигунстві на початку тижня в Австрії затримали двох громадян України.За її словами, одна з цих осіб вже на свободі, а щодо другої ще тривають допити. Але й у цьому випадку наразі здається, що підозра у скоєнні злочину не підтверджується.8 жовтня повідомлялося, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком.Посольство України в Австрії повідомило, що звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання журналіста Ткача у Відні. Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову.Вранці Міністерство закордонних справ повідомило, що журналіста "Української правди" Михайла Ткача, якого напередодні затримали в австрійському Відні, уже відпустили.Головна редакторка "Української правди"повідомила, що керівника відділу журналістських розслідувань видання Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція зв'язатися з ним досі не може, а оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення.

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