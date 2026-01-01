На Волині четверо людей отруїлися грибами, серед них - 7-річна дівчинка
Сьогодні, 17:09
На Волині протягом тижня до швидкої медичної допомоги надійшло 3 виклики щодо отруєння людей грибами. Ще одну дитину медики швидкої з діагнозом отруєння грибами транспортували з одного медзакладу у інший.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 3 жовтня медики виїжджали в один із населених пунктів Володимирського району. У пацієнта діагностували гостре отруєння грибами. Ще один випадок був зафіксований у Ковельському районі 6 жовтня.
8 жовтня медики виїжджали у Ківерці. У пацієнта також діагностували гостре отруєння грибами.
Медики також зазначили, що у понеділок, 5 жовтня, каретою швидкої медичної допомоги транспортували 7-річну дівчинку з одного медичного закладу у інший.
У дитини діагностовано гостре отруєння грибами.
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Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 3 жовтня медики виїжджали в один із населених пунктів Володимирського району. У пацієнта діагностували гостре отруєння грибами. Ще один випадок був зафіксований у Ковельському районі 6 жовтня.
8 жовтня медики виїжджали у Ківерці. У пацієнта також діагностували гостре отруєння грибами.
Медики також зазначили, що у понеділок, 5 жовтня, каретою швидкої медичної допомоги транспортували 7-річну дівчинку з одного медичного закладу у інший.
У дитини діагностовано гостре отруєння грибами.
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