У Волинському драмтеатрі покажуть музично-танцювальну виставу «Меню почуттів»
Сьогодні, 19:30
У неділю, 11 жовтня, на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться показ музично-танцювальної шоу-вистави «Меню почуттів».
На глядачів чекає емоційна історія про кохання, спокуси, внутрішні переживання та непрості життєві рішення. Вистава поєднує музику, танці та психологічну драму, запрошуючи кожного замислитися над власними почуттями й вибором.
«Меню почуттів» — це відверта розмова про сміливість бути собою, вміння відкидати маски та знаходити світло навіть у найтемніші моменти життя.
Разом із героями глядачі зможуть пережити цілий спектр емоцій — від ніжності до шаленої пристрасті, від сумнівів до впевненості. Організатори обіцяють атмосферну постановку, яка може стати дзеркалом особистих переживань кожного.
Початок вистави — 11 жовтня о 17:00.
Місце проведення: основна сцена Волинського драмтеатру, м. Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати в касі театру або онлайн за посиланням.
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На глядачів чекає емоційна історія про кохання, спокуси, внутрішні переживання та непрості життєві рішення. Вистава поєднує музику, танці та психологічну драму, запрошуючи кожного замислитися над власними почуттями й вибором.
«Меню почуттів» — це відверта розмова про сміливість бути собою, вміння відкидати маски та знаходити світло навіть у найтемніші моменти життя.
Разом із героями глядачі зможуть пережити цілий спектр емоцій — від ніжності до шаленої пристрасті, від сумнівів до впевненості. Організатори обіцяють атмосферну постановку, яка може стати дзеркалом особистих переживань кожного.
Початок вистави — 11 жовтня о 17:00.
Місце проведення: основна сцена Волинського драмтеатру, м. Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати в касі театру або онлайн за посиланням.
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