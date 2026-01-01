У Волинському драмтеатрі покажуть музично-танцювальну виставу «Меню почуттів»

У Волинському драмтеатрі покажуть музично-танцювальну виставу «Меню почуттів»
У неділю, 11 жовтня, на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться показ музично-танцювальної шоу-вистави «Меню почуттів».

На глядачів чекає емоційна історія про кохання, спокуси, внутрішні переживання та непрості життєві рішення. Вистава поєднує музику, танці та психологічну драму, запрошуючи кожного замислитися над власними почуттями й вибором.

«Меню почуттів» — це відверта розмова про сміливість бути собою, вміння відкидати маски та знаходити світло навіть у найтемніші моменти життя.

Разом із героями глядачі зможуть пережити цілий спектр емоцій — від ніжності до шаленої пристрасті, від сумнівів до впевненості. Організатори обіцяють атмосферну постановку, яка може стати дзеркалом особистих переживань кожного.

Початок вистави — 11 жовтня о 17:00.

Місце проведення: основна сцена Волинського драмтеатру, м. Луцьк, Театральний майдан, 1.

Квитки можна придбати в касі театру або онлайн за посиланням.

У Волинському драмтеатрі покажуть музично-танцювальну виставу «Меню почуттів»

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