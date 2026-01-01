Легендарний бар з терасою в центрі Луцька закривається: що відомо





Заклад працює лише до 18 жовтня.



Бар відкрили ще у 2015 році, тож він пропрацював понад 10 років.



Довідково:



SkyBar Family – це відомий панорамний ресторан, коктейль- та лаундж-бар, розташований на 8-му поверсі ТРЦ «Гранд Волинь» у самому центрі Луцька. Головною особливістю закладу є найвища відкрита тераса міста, з якої відкривається чудовий краєвид на Луцьк з висоти близько 30 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький лаунж-бар Skybar зачиняється. Про це повідомили у блозі kudypity.lutsk, передає "Конкурент" Заклад працює лише до 18 жовтня.Бар відкрили ще у 2015 році, тож він пропрацював понад 10 років.Довідково:SkyBar Family – це відомий панорамний ресторан, коктейль- та лаундж-бар, розташований на 8-му поверсі ТРЦ «Гранд Волинь» у самому центрі Луцька. Головною особливістю закладу є найвища відкрита тераса міста, з якої відкривається чудовий краєвид на Луцьк з висоти близько 30 метрів.

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