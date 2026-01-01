Легендарний бар з терасою в центрі Луцька закривається: що відомо
Сьогодні, 20:38
Луцький лаунж-бар Skybar зачиняється. Про це повідомили у блозі kudypity.lutsk, передає "Конкурент".
Заклад працює лише до 18 жовтня.
Бар відкрили ще у 2015 році, тож він пропрацював понад 10 років.
Довідково:
SkyBar Family – це відомий панорамний ресторан, коктейль- та лаундж-бар, розташований на 8-му поверсі ТРЦ «Гранд Волинь» у самому центрі Луцька. Головною особливістю закладу є найвища відкрита тераса міста, з якої відкривається чудовий краєвид на Луцьк з висоти близько 30 метрів.
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Заклад працює лише до 18 жовтня.
Бар відкрили ще у 2015 році, тож він пропрацював понад 10 років.
Довідково:
SkyBar Family – це відомий панорамний ресторан, коктейль- та лаундж-бар, розташований на 8-му поверсі ТРЦ «Гранд Волинь» у самому центрі Луцька. Головною особливістю закладу є найвища відкрита тераса міста, з якої відкривається чудовий краєвид на Луцьк з висоти близько 30 метрів.
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