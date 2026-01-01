Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Катеринюка
Сьогодні, 21:15
Захищаючи Україну від російської агресії, загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Олександрович Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти.
Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Сергій Катеринок був старшим водієм зенітного ракетного взводу 42 ОМБр.
Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України.
Траур за загиблим воїном триватиме з 9 по 11 жовтня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.
Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого захисника.
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Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Сергій Катеринок був старшим водієм зенітного ракетного взводу 42 ОМБр.
Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України.
Траур за загиблим воїном триватиме з 9 по 11 жовтня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.
Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого захисника.
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