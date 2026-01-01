На Волині мотополіція завершила сезон





Про це 9 жовтня повідомили у соцмережі Фейсбук у Патрульній поліції Волині.



Цьогоріч мотопатрульні вперше з’явилися на дорогах Луцька та Ковеля. За сезон вони встигли чимало:



- перевірили 1704 транспортні засоби та 1920 осіб;

- опрацювали 234 виклики;

- оформили 872 адміністративні матеріали.



Крім того, інспектори виявили 12 кримінальних правопорушень та 25 транспортних засобів вилучили та помістили на штрафмайданчик.



"Мотосезон завершено, але робота триває", - резюмували у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині мотополіція завершила сезон.Про це 9 жовтня повідомили у соцмережі Фейсбук у Патрульній поліції Волині.Цьогоріч мотопатрульні вперше з’явилися на дорогах Луцька та Ковеля. За сезон вони встигли чимало:- перевірили 1704 транспортні засоби та 1920 осіб;- опрацювали 234 виклики;- оформили 872 адміністративні матеріали.Крім того, інспектори виявили 12 кримінальних правопорушень та 25 транспортних засобів вилучили та помістили на штрафмайданчик."Мотосезон завершено, але робота триває", - резюмували у поліції.

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