На Волині мотополіція завершила сезон
Сьогодні, 22:12
На Волині мотополіція завершила сезон.
Про це 9 жовтня повідомили у соцмережі Фейсбук у Патрульній поліції Волині.
Цьогоріч мотопатрульні вперше з’явилися на дорогах Луцька та Ковеля. За сезон вони встигли чимало:
- перевірили 1704 транспортні засоби та 1920 осіб;
- опрацювали 234 виклики;
- оформили 872 адміністративні матеріали.
Крім того, інспектори виявили 12 кримінальних правопорушень та 25 транспортних засобів вилучили та помістили на штрафмайданчик.
"Мотосезон завершено, але робота триває", - резюмували у поліції.
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Про це 9 жовтня повідомили у соцмережі Фейсбук у Патрульній поліції Волині.
Цьогоріч мотопатрульні вперше з’явилися на дорогах Луцька та Ковеля. За сезон вони встигли чимало:
- перевірили 1704 транспортні засоби та 1920 осіб;
- опрацювали 234 виклики;
- оформили 872 адміністративні матеріали.
Крім того, інспектори виявили 12 кримінальних правопорушень та 25 транспортних засобів вилучили та помістили на штрафмайданчик.
"Мотосезон завершено, але робота триває", - резюмували у поліції.
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