На Волині мотополіція завершила сезон

На Волині мотополіція завершила сезон
На Волині мотополіція завершила сезон.

Про це 9 жовтня повідомили у соцмережі Фейсбук у Патрульній поліції Волині.

Цьогоріч мотопатрульні вперше з’явилися на дорогах Луцька та Ковеля. За сезон вони встигли чимало:

- перевірили 1704 транспортні засоби та 1920 осіб;
- опрацювали 234 виклики;
- оформили 872 адміністративні матеріали.

Крім того, інспектори виявили 12 кримінальних правопорушень та 25 транспортних засобів вилучили та помістили на штрафмайданчик.

"Мотосезон завершено, але робота триває", - резюмували у поліції.

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Теги: Мотополіція, завершення сезону
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