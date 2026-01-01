Жителі Степової у Луцьку півтора року домагаються ремонту дороги: що відповіла міськрада





У міськраді місцевим жителям пообіцяли вирішити проблему частково.



Як виглядає вулиця Степова після дощу



Багатодітна мама Світлана мешкає на Степовій понад десять років. Щодня має труднощі через стан дороги: одну дитину потрібно відводити до школи, ще двох — возити автомобілем.



«Коли ти мама-шофер маленьких діток або коли ти мама і ніжками з коляскою рухаєшся по цих дорогах — це надзвичайно важко, — розповідає Світлана. — Після сильного дощу неможливо проїхати коляскою».



Жінка показала Суспільному відео, на якому зафіксувала стан вулиці після сильної зливи. За її словами, через розмоклу дорогу дітям складно не лише пересуватися пішки, а й кататися біля будинку на велосипедах і самокатах.



Світлана також додає, що на вулиці живе багато сімей із дітьми і проблема стосується не лише її родини.



Жителі зібрали майже 150 підписів



Голова ініціативної групи Віталій Никитюк живе в цьому мікрорайоні 32 роки. За його словами, за цей час стан дороги суттєво не змінився. У 2025 році він почав збирати підписи сусідів, щоб звернутися до міської ради. Під зверненням підписалися орієнтовно 150 людей.



«В якийсь момент мені стало не байдуже. Я втомився від того, що тут постійно дорога — самі бачите, в якому стані», — каже Віталій Никитюк.



Протягом півтора року Віталій Никитюк листувався з міською радою. Згодом жителі запросили виконувача обов'язків міського голови, щоб той особисто оглянув дорогу.



Розбита дорога і проблеми для пішоходів та водіїв



Пенсіонер мешкає на Степовій 25 років. Чоловікові 82 роки, він ходить із палицею. Каже: За його словами, асфальтованого покриття на вулиці ніколи не було. Часом дорогу рівняли, однак, як стверджує чоловік, протягом останніх десяти років робіт не проводили.



Володимир Дяк додає, що через ями та вибоїни водії ризикують пошкодити автомобілі.



«Нижньою частиною машини можна зачепити і обдерти глушитель і дніще», — говорить пенсіонер.



На вулиці також немає тротуарів, а кількість автомобілів, за словами жителів, щороку збільшується.



Що відповіла міська влада



Начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Василь Ліщук повідомив Суспільному, що для проведення робіт на вулиці Степовій розробили проєктно-кошторисну документацію.



Нині триває тендерна закупівля. За словами посадовця, її результати мають бути відомі 10 жовтня. Орієнтовна вартість робіт, передбачених закупівлею, — 2,5 мільйона гривень.



Проєктно-кошторисна документація передбачає грейдерування території та підсипання вулиці. За словами голови ініціативної групи Віталія Никитюка, під час зустрічі з представником міської влади жителям також повідомили про намір включити повне асфальтування вулиці Степової до плану робіт на 2027 рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі вулиці Степової у Луцьку півтора року звертаються до міської ради з проханням відремонтувати дорогу. За їхніми словами, покриття десятиліттями не ремонтували, через що на вулиці утворилися ями та вибоїни, а після дощів пересуватися нею стає ще складніше, пише Суспільне У міськраді місцевим жителям пообіцяли вирішити проблему частково.Багатодітна мамамешкає на Степовій понад десять років. Щодня має труднощі через стан дороги: одну дитину потрібно відводити до школи, ще двох — возити автомобілем.«Коли ти мама-шофер маленьких діток або коли ти мама і ніжками з коляскою рухаєшся по цих дорогах — це надзвичайно важко, — розповідає Світлана. — Після сильного дощу неможливо проїхати коляскою».Жінка показала Суспільному відео, на якому зафіксувала стан вулиці після сильної зливи. За її словами, через розмоклу дорогу дітям складно не лише пересуватися пішки, а й кататися біля будинку на велосипедах і самокатах.Світлана також додає, що на вулиці живе багато сімей із дітьми і проблема стосується не лише її родини.Голова ініціативної групиживе в цьому мікрорайоні 32 роки. За його словами, за цей час стан дороги суттєво не змінився. У 2025 році він почав збирати підписи сусідів, щоб звернутися до міської ради. Під зверненням підписалися орієнтовно 150 людей.«В якийсь момент мені стало не байдуже. Я втомився від того, що тут постійно дорога — самі бачите, в якому стані», — каже Віталій Никитюк.Протягом півтора року Віталій Никитюк листувався з міською радою. Згодом жителі запросили виконувача обов'язків міського голови, щоб той особисто оглянув дорогу.Пенсіонер мешкає на Степовій 25 років. Чоловікові 82 роки, він ходить із палицею. Каже: За його словами, асфальтованого покриття на вулиці ніколи не було. Часом дорогу рівняли, однак, як стверджує чоловік, протягом останніх десяти років робіт не проводили.Володимир Дяк додає, що через ями та вибоїни водії ризикують пошкодити автомобілі.«Нижньою частиною машини можна зачепити і обдерти глушитель і дніще», — говорить пенсіонер.На вулиці також немає тротуарів, а кількість автомобілів, за словами жителів, щороку збільшується.Начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радиповідомив Суспільному, що для проведення робіт на вулиці Степовій розробили проєктно-кошторисну документацію.Нині триває тендерна закупівля. За словами посадовця, її результати мають бути відомі 10 жовтня. Орієнтовна вартість робіт, передбачених закупівлею, — 2,5 мільйона гривень.Проєктно-кошторисна документація передбачає грейдерування території та підсипання вулиці. За словами голови ініціативної групи Віталія Никитюка, під час зустрічі з представником міської влади жителям також повідомили про намір включити повне асфальтування вулиці Степової до плану робіт на 2027 рік.

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