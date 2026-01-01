Як врятувати техніку й уникнути замикань у разі відключень електроенергії. Поради ДСНС Волині





Про це йшлося 9 жовтня під час брифінгу «Осінньо-зимовий період без пожеж: рекомендації рятувальників щодо безпечного опалення, використання альтернативних джерел енергоживлення та опалення. Дії до та після відключень електроенергії», пишуть



«Генератор варто використовувати тільки на свіжому повітрі, адже під час його роботи утворюються токсичні продукти неповного згорання. За змоги потрібно зробити накриття, адже генератор не можна використовувати під час опадів через можливість ураження струмом. Заправляти його можна тільки після повної зупинки та охолодження. Паливно-мастильні матеріали варто зберігати подалі від джерел запалень. І, звісно, необхідно тримати під рукою первинні засоби пожежогасіння, як-от вогнегасник.



Якщо говорити про зарядні станції та павербанки, то найбільш безпечні з літій-залізо-фосфатними акумуляторами. Незалежно від типу акумулятора, правила використання досить прості. Не накривати, не класти павербанк під подушку чи покривало. У разі деформації пристрою не користуватися ним», – розповів начальник відділу мультимедійних проєктів ГУ ДСНС України у Волинській області Олександр Шумик.



Він нагадав, що для освітлення не можна використовувати ті прилади, які для цього не призначені, як-от, наприклад, газові плити чи туристичний пальник. Найкраще користуватися ліхтариками.



Заступник начальника відділу превентивної діяльності, ринкового нагляду та техногенної безпеки управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Ігор Сидорук додав, що за порушення правил пожежної та технологічної безпеки, зокрема за експлуатацію генератора з грубим нехтуванням правил безпеки, для громадян передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб і ФОП – від 3400 до 5100 гривень.



Ігор Сидорук нагадав порядок використання електрогенеруючого обладнання й електроприладів до та після відключень електроенергії. Рятувальники рекомендують використовувати якісні та сертифіковані мережеві фільтри для комп’ютерів, роутерів, телевізорів та іншої техніки, не використовувати подовжувач через інший подовжувач, уникати використання трійників, а також за змоги встановити реле напруги.



«Різке відключення електроенергії автоматично зупиняє цикл роботи електроприладів, які були ввімкнені. Одна з рекомендацій – вимкнути всі прилади, як-от холодильник, пральна машина, духова шафа, посудомийна машина та інші, адже при включенні вони автоматично запустять програму, яка була закладена. Наполегливо рекомендуємо встановити реле напруги, яке дозволяє вмикати електроприлади лише при настанні стабілізації напруги в мережі», – сказав Ігор Сидорук.



Він наголосив, що реле напруги мають встановлювати виключно фахівці. Також рекомендував мешканцям старіших будинків, де прокладено алюмінієву проводку, звернутися до спеціалістів для перевірки контактів.

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