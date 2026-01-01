Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 10 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 10 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 10 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів ️. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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