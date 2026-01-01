На Волині авто ТЦК збило чоловіка на велосипеді
Сьогодні, 16:28
У Ковелі під час заходів оповіщення групою військовослужбовців територіально центру комплектування та соціальної підтримки чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто. Згодом з'ясувалось, що в нього було чинне бронювання.
Відео з аварією почали поширювати у соціальних мережах 9 жовтня.
Подія трапилася 8 жовтня о 12:00 у Ковелі, повідомили Суспільному у групі комунікації Волинського центру комплектування та соціальної підтримки. Там розповіли, що група оповіщення намагалася перевірити документи у громадянина на велосипеді, проте він почав тікати.
«Він намагався уникнути зупинки та різким маневром допустив зіткнення зі службовим автомобілем. Оскільки на місці події чоловік відмовлявся називати свої дані, для встановлення особи його було супроводжено до службового авто», — зазначили у групі комунікації ТЦК Волині.
Після того як велосипедист надав анкетні дані, з'ясувалося, що у нього є чинне бронювання від мобілізації. В Терцентрі комплектування і соцпідтримки додали, що чоловіка відпустили, скарг чи претензій до групи оповіщення він не виявляв.
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Відео з аварією почали поширювати у соціальних мережах 9 жовтня.
Подія трапилася 8 жовтня о 12:00 у Ковелі, повідомили Суспільному у групі комунікації Волинського центру комплектування та соціальної підтримки. Там розповіли, що група оповіщення намагалася перевірити документи у громадянина на велосипеді, проте він почав тікати.
«Він намагався уникнути зупинки та різким маневром допустив зіткнення зі службовим автомобілем. Оскільки на місці події чоловік відмовлявся називати свої дані, для встановлення особи його було супроводжено до службового авто», — зазначили у групі комунікації ТЦК Волині.
Після того як велосипедист надав анкетні дані, з'ясувалося, що у нього є чинне бронювання від мобілізації. В Терцентрі комплектування і соцпідтримки додали, що чоловіка відпустили, скарг чи претензій до групи оповіщення він не виявляв.
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