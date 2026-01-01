Волонтери «Української команди» передали 33 штурмовому полку чергову партію автомобілів





Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.



«Українська команда» продовжує забезпечувати наших бійців надійними транспортними засобами. Ми передали дві автівки 33 окремому штурмовому полку. Це ті героїчні хлопці, які надійно захищають нашу державу, б'ють ворога на Покровському, Куп'янському, Донецькому та Запорізькому напрямках», - повідомили в «Українській команді».



Нагадаємо, мер Києва



Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що ці авто посилять мобільність підрозділу та допоможуть виконувати бойові завдання.



«Впевнений, що наша допомога посилить мобільність підрозділу та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання нашим бійцям, і головне - збереже здоров'я та життя наших героїв», - сказав Палатний під час передачі автівок.



Зі свого боку командування і бійці 33го окремого штурмового полку висловили вдячність волонтерам «Української команди» та всім, хто сьогодні допомагає Силам безпеки та оборони.





Як повідомлялося раніше, з 2022 року «Українська команда» передала на фронт вже понад 100 позашляховиків, а також вантажівки, швидкі, автобуси та спецтехніку. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Українська команда» передала бійцям 33 окремого штурмового полку нову партію автомобілів.Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.«Українська команда» продовжує забезпечувати наших бійців надійними транспортними засобами. Ми передали дві автівки 33 окремому штурмовому полку. Це ті героїчні хлопці, які надійно захищають нашу державу, б'ють ворога на Покровському, Куп'янському, Донецькому та Запорізькому напрямках», - повідомили в «Українській команді».Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привіз бійцям Третього армійського корпусу на Харківський напрямок велику партію дронів Керівник волонтерського штабузазначив, що ці авто посилять мобільність підрозділу та допоможуть виконувати бойові завдання.«Впевнений, що наша допомога посилить мобільність підрозділу та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання нашим бійцям, і головне - збереже здоров'я та життя наших героїв», - сказав Палатний під час передачі автівок.Зі свого боку командування і бійці 33го окремого штурмового полку висловили вдячність волонтерам «Української команди» та всім, хто сьогодні допомагає Силам безпеки та оборони.Як повідомлялося раніше, з 2022 року «Українська команда» передала на фронт вже понад 100 позашляховиків, а також вантажівки, швидкі, автобуси та спецтехніку. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

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