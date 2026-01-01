Як обрати електронейроміограф для діагностики нервово-м’язової системи





Під час вибору варто розглянути



Клінічні завдання та відповідна конфігурація

Перед придбанням потрібно визначити, які дослідження проводитимуться найчастіше, скільки м’язів або нервів необхідно контролювати одночасно та чи потрібен модуль викликаних потенціалів. Для стандартних досліджень може бути достатньо двоканальної моделі. Чотири канали дають більше можливостей для паралельної реєстрації, а восьмиканальна версія розрахована на розширені клінічні й нейрофізіологічні завдання.



Кожна модель доступна у базовому виконанні та у версії EP. Модифікація EP підтримує реєстрацію соматосенсорних, слухових, зорових і когнітивних викликаних потенціалів. Обирати таке доповнення доцільно, якщо відповідні методики справді використовуватимуться у практиці закладу. Це допомагає уникнути як переплати за непотрібні функції, так і швидкої заміни недостатньо оснащеного приладу.



Під час порівняння комплектацій потрібно врахувати:



кількість каналів реєстрації відповідно до типових клінічних сценаріїв;

підтримку поверхневої, стимуляційної та голкової ЕМГ;

наявність убудованого струмового стимулятора;

потребу в дослідженні викликаних потенціалів;

склад комплекту електродів, кабелів та інших аксесуарів;

можливість подальшої модернізації системи.

M-TEST ONE підтримує дослідження моторної та сенсорної провідності, F-хвилі, Н-рефлексу, мигального рефлексу, ритмічної стимуляції та інших показників. Голкова ЕМГ допомагає оцінювати стан м’язів у спокої й під час довільного навантаження. Такий набір методик дає змогу адаптувати комплекс до роботи неврологічного кабінету, реабілітаційного центру або спеціалізованої клініки.



Зручність роботи, мобільність і підтримка

Для щоденної практики важливе не тільки отримання точного сигналу, а й швидке опрацювання даних. Програмне забезпечення комплексу підтримує фільтрацію сигналу, пригнічення артефактів стимуляції, використання шаблонів проб і автоматизоване формування опису на основі медичних норм. Лікар може редагувати звіт, зберігати результати в електронній картотеці, друкувати їх або передавати через локальну мережу.



Керувати основними функціями під час реєстрації можна з панелі приладу, клавіатури або педалі. Це зменшує кількість зайвих дій і дає фахівцю змогу зосередитися на проведенні дослідження. Компактний корпус, мобільний кейс і можливість живлення від Power Bank спрощують використання системи поза стаціонарним кабінетом або за нестабільного електропостачання.



Прилад відповідає вимогам безпеки до медичних виробів, а базова комплектація містить апаратну частину, програмне забезпечення, електроди, аксесуари та технічну документацію. Перед замовленням бажано провести демонстрацію, перевірити зручність інтерфейсу й уточнити, які компоненти входять до обраної модифікації.



Перевагою обладнання ДХ-Системи є супровід після придбання: встановлення, налаштування програми, навчання персоналу, офіційна гарантія на 24 місяці та технічна підтримка протягом експлуатації. Власна розробка апаратної й програмної частин забезпечує їх сумісність і створює можливості для оновлення та модернізації комплексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Електронейроміографія дає змогу оцінювати електричну активність м’язів, провідність периферичних нервів і стан нервово-м’язової передачі. Такі дослідження застосовують у неврології, хірургії, реабілітації, спортивній медицині та науковій роботі. Інформативність обстеження залежить не лише від кваліфікації лікаря, а й від можливостей приладу, якості реєстрації сигналу та зручності програмного забезпечення.Під час вибору варто розглянути електроміограф M-TEST ONE, розроблений виробником ДХ-Системи. Це комп’ютерний програмно-апаратний комплекс для поверхневої, стимуляційної та голкової електроміографії. Залежно від конфігурації система також підтримує дослідження викликаних потенціалів, що розширює можливості функціональної діагностики.Перед придбанням потрібно визначити, які дослідження проводитимуться найчастіше, скільки м’язів або нервів необхідно контролювати одночасно та чи потрібен модуль викликаних потенціалів. Для стандартних досліджень може бути достатньо двоканальної моделі. Чотири канали дають більше можливостей для паралельної реєстрації, а восьмиканальна версія розрахована на розширені клінічні й нейрофізіологічні завдання.Кожна модель доступна у базовому виконанні та у версії EP. Модифікація EP підтримує реєстрацію соматосенсорних, слухових, зорових і когнітивних викликаних потенціалів. Обирати таке доповнення доцільно, якщо відповідні методики справді використовуватимуться у практиці закладу. Це допомагає уникнути як переплати за непотрібні функції, так і швидкої заміни недостатньо оснащеного приладу.Під час порівняння комплектацій потрібно врахувати:M-TEST ONE підтримує дослідження моторної та сенсорної провідності, F-хвилі, Н-рефлексу, мигального рефлексу, ритмічної стимуляції та інших показників. Голкова ЕМГ допомагає оцінювати стан м’язів у спокої й під час довільного навантаження. Такий набір методик дає змогу адаптувати комплекс до роботи неврологічного кабінету, реабілітаційного центру або спеціалізованої клініки.Для щоденної практики важливе не тільки отримання точного сигналу, а й швидке опрацювання даних. Програмне забезпечення комплексу підтримує фільтрацію сигналу, пригнічення артефактів стимуляції, використання шаблонів проб і автоматизоване формування опису на основі медичних норм. Лікар може редагувати звіт, зберігати результати в електронній картотеці, друкувати їх або передавати через локальну мережу.Керувати основними функціями під час реєстрації можна з панелі приладу, клавіатури або педалі. Це зменшує кількість зайвих дій і дає фахівцю змогу зосередитися на проведенні дослідження. Компактний корпус, мобільний кейс і можливість живлення від Power Bank спрощують використання системи поза стаціонарним кабінетом або за нестабільного електропостачання.Прилад відповідає вимогам безпеки до медичних виробів, а базова комплектація містить апаратну частину, програмне забезпечення, електроди, аксесуари та технічну документацію. Перед замовленням бажано провести демонстрацію, перевірити зручність інтерфейсу й уточнити, які компоненти входять до обраної модифікації.Перевагою обладнання ДХ-Системи є супровід після придбання: встановлення, налаштування програми, навчання персоналу, офіційна гарантія на 24 місяці та технічна підтримка протягом експлуатації. Власна розробка апаратної й програмної частин забезпечує їх сумісність і створює можливості для оновлення та модернізації комплексу.

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