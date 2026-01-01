На Волині чоловік вийняв з кишені гранату та погрожував підірвати правоохоронців

На Волині поліцейський завадив чоловіку підірвати гранату, від чого могли постраждати люди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 8 жовтня, близько 23 години, в с. Любитів Ковельського району.До поліції надійшло повідомлення про зникнення дітей: з заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають з матір’ю, загрози немає. Тож повернулись повідомити про це заявника.Під час спілкування з поліцейськими чоловік почав проявляти невдоволення, дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку з кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію та підірвати правоохоронців. У цей момент поруч перебували й інші люди.Поліцейський офіцер громадимиттєво зреагував на загрозу та перехопив гранату, утримуючи її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 348 та 263 КК України.