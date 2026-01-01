На Волині чоловік вийняв з кишені гранату та погрожував підірвати правоохоронців
Сьогодні, 12:36
На Волині поліцейський завадив чоловіку підірвати гранату, від чого могли постраждати люди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 8 жовтня, близько 23 години, в с. Любитів Ковельського району.
До поліції надійшло повідомлення про зникнення дітей: з заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають з матір’ю, загрози немає. Тож повернулись повідомити про це заявника.
Під час спілкування з поліцейськими чоловік почав проявляти невдоволення, дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку з кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію та підірвати правоохоронців. У цей момент поруч перебували й інші люди.
Поліцейський офіцер громади Богдан Савчук миттєво зреагував на загрозу та перехопив гранату, утримуючи її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 348 та 263 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 8 жовтня, близько 23 години, в с. Любитів Ковельського району.
До поліції надійшло повідомлення про зникнення дітей: з заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають з матір’ю, загрози немає. Тож повернулись повідомити про це заявника.
Під час спілкування з поліцейськими чоловік почав проявляти невдоволення, дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку з кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію та підірвати правоохоронців. У цей момент поруч перебували й інші люди.
Поліцейський офіцер громади Богдан Савчук миттєво зреагував на загрозу та перехопив гранату, утримуючи її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 348 та 263 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік вийняв з кишені гранату та погрожував підірвати правоохоронців
Сьогодні, 12:36
В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:00