Через аварію у Луцьку жителі 8 будинків залишаться без опалення

В обласному центрі Волині через витік на тепловій мережі у деяких лучан не буде опалення.Про це повідомляють у КП "Луцьктепло"."Через витік на тепловій мережі споживачі восьми житлових будинків залишились без опалення. Роботи з ліквідації витоку розпочато.Йдеться про житлові будинки на вул. Львівській, 61, 61-А, 61-Б, вул. Ботанічній, 11, вул. Потебні, 44-А, 46, 48, 50", - йдеться у дописі.На місці працює ремонтна бригада, однак об’єм робіт – заміні підлягає близько 50 м теплової мережі – не дозволяє виконати роботи впродовж дня.Відновлення опалення для споживачів передбачено 10 листопада впродовж дня.