Футболістка з Волині стала чемпіонкою Литви

Алла Герасимчук стала чемпіонкою Литви з футболу.



Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.



Приємні новини про земляків-спортсменів продовжують надходити з різних куточків світу, і цього разу привід для гордості подарувала жіноча футбольна мапа Європи. Уродженка Горохівщини, талановита воротарка Алла Герасимчук стала чемпіонкою Литви у складі



Алла Герасимчук — відома українська футболістка, яка грає на позиції голкіпера (воротарки). Народившись у селищі Мар'янівка Горохівського району Волинської області свій шлях у великий спорт розпочинала під керівництвом тренера Горохівської КДЮСШ імені Олександра Баламута Віталія Герасимчука, МСМК. У свої юні роки, Алла була гравчинею футзальної команди «Горохівчанка», яка успішно представляла наш край на чемпіонатах України.



Свою професійну кар'єру Алла розпочала у складі команди «Родина-Ліцей» (Костопіль). Універсалізм, неймовірна реакція та працьовитість швидко відкрили перед Аллою двері провідних українських та закордонних клубів. Алла викликалася до лав національної збірної України з футболу.



До переїзду в Балтію вона вже мала у своєму списку золоті нагороди чемпіонатів України (у складі полтавської «Ворскли») та Вірменії (у складі «Хайаси»), а також досвід виступів у сильній лізі Швеції (Маллбаккен).



Перейшовши до ФК «Гінтра», Алла Герасимчук практично одразу забронювала за собою місце першого номера у воротах. У Литовській жіночій футбольній лізі українка продемонструвала зразкову стабільність, ставши справжньою стіною для суперників та найнадійнішим тилом для своєї команди. Її впевнена гра на виходах та сейви у вирішальних матчах внесли вагому частку в підсумкову перемогу колективу з Шяуляя.



Окремим досягненням сезону став виступ «Гінтру» на європейській арені. Разом із командою Алла вдало подолала кваліфікаційний етап Жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. На стадії основної сітки турніру українська голкіперка отримала неоціненний досвід, протистоячи грандам європейського жіночого футболу та демонструючи високу майстерність під шаленим тиском.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованка Горохівського спортустала чемпіонкою Литви з футболу.Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.Приємні новини про земляків-спортсменів продовжують надходити з різних куточків світу, і цього разу привід для гордості подарувала жіноча футбольна мапа Європи. Уродженка Горохівщини, талановита воротарка Алла Герасимчук стала чемпіонкою Литви у складі флагмана місцевого футболу — клубу «Гінтра» з міста Шяуляй — відома українська футболістка, яка грає на позиції голкіпера (воротарки). Народившись у селищі Мар'янівка Горохівського району Волинської області свій шлях у великий спорт розпочинала під керівництвом тренера Горохівської КДЮСШ імені Олександра Баламута Віталія Герасимчука, МСМК. У свої юні роки, Алла була гравчинею футзальної команди «Горохівчанка», яка успішно представляла наш край на чемпіонатах України.Свою професійну кар'єру Алла розпочала у складі команди «Родина-Ліцей» (Костопіль). Універсалізм, неймовірна реакція та працьовитість швидко відкрили перед Аллою двері провідних українських та закордонних клубів. Алла викликалася до лав національної збірної України з футболу.До переїзду в Балтію вона вже мала у своєму списку золоті нагороди чемпіонатів України (у складі полтавської «Ворскли») та Вірменії (у складі «Хайаси»), а також досвід виступів у сильній лізі Швеції (Маллбаккен).Перейшовши до ФК «Гінтра», Алла Герасимчук практично одразу забронювала за собою місце першого номера у воротах. У Литовській жіночій футбольній лізі українка продемонструвала зразкову стабільність, ставши справжньою стіною для суперників та найнадійнішим тилом для своєї команди. Її впевнена гра на виходах та сейви у вирішальних матчах внесли вагому частку в підсумкову перемогу колективу з Шяуляя.Окремим досягненням сезону став виступ «Гінтру» на європейській арені. Разом із командою Алла вдало подолала кваліфікаційний етап Жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. На стадії основної сітки турніру українська голкіперка отримала неоціненний досвід, протистоячи грандам європейського жіночого футболу та демонструючи високу майстерність під шаленим тиском.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію