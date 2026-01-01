Футболістка з Волині гратиме за клуб, який понад 20 років є чемпіоном Литви
Сьогодні, 08:25
Футболістка з Волині Алла Герасимчук продовжить кар'єру за кордоном. Гравчиня захищатиме кольори литовського клубу.
Про це повідомила пресслужба футбольного клубу "Гінтра".
Воротарка з Волині захищатиме ворота литовської "Гінтри" з міста Шяуляй до кінця сезону 2026 року. Саме на стільки розрахований контракт. Алла Герасимчук гратиме під номером 81.
"Минулого літа футболістці вже доводилося бувати в місті Шяуляй, коли вона брала участь у відбірковому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок у футболці полтавського клубу «Ворскла», - йдеться у дописі на сторінці клубу.
Алла Герасимчук вже встигла зіграти один матч у складі "Гінтри" проти латвійського "РФШ" у рамках Балтійської ліги. На жаль, дебютний поєдинок не став виграшним - футболістки з Литви поступилися з рахунком 2:4.
Довідка:
Жіночий футбольний клуб «Гінтра» (Литва) — абсолютний домінант у своєму чемпіонаті, який вигравав титул А-ліги 24 рази (станом на 2025 рік). Команда утримує звання чемпіона Литви безперервно з 2005 року, демонструючи унікальну серію перемог, що триває понад 20 років.
Раніше Алла Герасимчук виступала за костопільську «Родину», харківський «Житлобуд-1», «Єдність» Плиски, «Восход» Стара Маячка, вірменський «Хайас», полтавську «Ворсклу».
Варто зазначити, що воротарка свого часу пішла слідами батька - майстра спорту міжнародного класу, відомого на Волині голкіпера, тренера і вчителя Віталія Герасимчука.
